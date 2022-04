Pepe Aguilar ya escuchó a Natanael Cano y le encantó. A pesar de que se había pronunciado en contra de los corridos tumbados, el cantante reconoció que el nuevo estilo ha mejorado al género regional mexicano.

En 2020 Pepe Aguilar y Natanael Cano se enfrentaron en una guerra de declaraciones luego de que el cantante se expresó en contra de los corridos tumbados.

Aunque se había pronunciado en contra de los cambios que se le está dando al género regional mexicano, Pepe Aguilar confesó que ya había escuchado el tema de Natanael Cano y le parecía una muy buena canción.

Pepe Aguilar se ha consolidado como uno de los grandes representantes del género regional mexicano, es por ello por lo que suele ser cuestionado sobre los cambios que se han dado en la industria.

A dos años de que se enfrentó a Natanael Cano, Pepe Aguilar confesó que ya había escuchado una canción del representante de corridos tumbados y le encantó.

Sus declaraciones ocurrieron em una entrevista con el productor Pepe Garza en donde habló sobre el buen momento que está viviendo el género regional mexicano a nivel internacional.

En ese momento, Pepe Aguilar destacó que había escuchado el tema ‘De a de veras’ de Natanael Cano y el grupo Codiciado y le había parecido una muy buena canción.

Pepe Aguilar confesó que en la canción de Natanael Cano y el grupo Codiciado se logra una música distinta y marca una evolución chida.

“Se logra una música completamente distinta, y esa es una evolución chida, no es ranchero, no es mariachi, no es banda, es un rollo urbano diferente, chida, como se expresa la raza de 18-19 años, y está de poca madre”

Pepe Aguilar