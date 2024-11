Mientras que haters de Pepe Aguilar disfrutaban -hasta con palomitas- de su pelea mediática con Cristy Nodal, el cantante ignoraba que le declararon la guerra con una filosa indirecta.

Y es que de acuerdo con una famosa periodista de espectáculos, Pepe Aguilar ignora muchas cosas que ocurren y se hablan de su familia, incluso desconoce mucho de lo que se dice acerca de su yerno, el hijo de Cristy Nodal.

Por lo que se enteró tarde que la mamá de Cristian Nodal le lanzó un ataque que no tardó en viralizarse.

Cristy Nodal le habría declarado la guerra a Pepe Aguilar

A inicios del mes de octubre, el hijo de Cristy Nodal, Cristian Nodal, fue hospitalizado por una infección estomacal, hecho que coincidió con el lanzamiento de la canción “Cuídamela bien” de Pepe Aguilar.

Por lo que Cristy Nodal -de 43 años de edad- envió un comunicado al que sumó unas palabras que lenguas aseguran iban dirigidas a Pepe Aguilar -de 56 años de edad-.

Cristy y Christian Nodal (Instagram/@cristy_Nodal)

La mamá de Cristian Nodal -de 25 años de edad-, citó:

“#Cuidemelobien que de acá para allá nada se habla, cuide bien sus estrategias y déjelos vivir en paz” Cristy Nodal

¿Cristy Nodal le envió indirecta a Pepe Aguilar? (@cristy_nodal / Instagram)

Ante esto, el papá de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- realizó algunas acciones que se interpretaron como una respuesta a Cristy Nodal; no obstante, eran parte de la promoción de su canción.

Por esta razón le ocultan cosas a Pepe Aguilar

Según la periodista Martha Figueroa -de 58 años de edad-, Pepe Aguilar desconocía que Cristy Nodal tiene problemas con la forma en que crió y cuida a su hija.

Pepe Aguilar se enteró de la molestia de Cristy Nodal durante una entrevista que brindó a Despierta América.

Alan Tacher -de 53 años de edad- preguntó al cantante sobre su relación con la mamá de Cristian Nodal, por lo que sorprendido preguntó a que se refería.

Imediatamente el equipo de Pepe Aguilar hizo señas al conductor para que cambiara la pregunta por lo que Pepe Aguilar quedó intrigado y terminó enterándose.

La periodista de espectáculos -de 58 años de edad- explica que al cantante se le ocultan cosas sobre su familia para evitar que se enoje.

No obstante, no está claro si el propio pidió que se le oculten cosas innecesarias o fue orden de alguien más para no afectar su tranquilidad mental.