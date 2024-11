¿Emiliano Aguilar no traga a Christian Nodal? Una declaración exhibiría que no tiene una buena relación con el esposo de su hermana Ángela Aguilar.

Desde que Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal confirmaron su relación amorosa, se han encontrado en medio de la controversia por cómo había iniciado su relación.

Y es que usuarios han tachado a Ángela Aguilar como la responsable de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, de 30 años de edad.

Aunque Christian Nodal -de 25 años de edad- ha defendido a su ahora esposa, las críticas hacia Ángela Aguilar han empezado a afectar a la familia de Pepe Aguilar.

Incluso se hablar que la dinastía Aguilar se podría alejar un tiempo de los medios con el objetivo de bajar los ataques en contra de la familia.

Sin embargo, fue Emiliano Aguilar -de 31 años de edad- quién volvió a encender las alarmas con una declaración con la que demostraría que no tiene una buena relación con Christian Nodal.

En medio de las críticas que han recibido por la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la familia Aguilar han querido demostrar que no hay ningún problema entre ellos.

Y es que luego de que surgieran rumores de que Pepe Aguilar no se encontraba de acuerdo con la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante ha desmentido las noticias.

Sin embargo, el hijo mayor de Pepe Aguilar volvió a reavivar la polémica al insinuar que no le cae bien Christian Nodal.

En el canal de Youtube de Michelle Rubalcava se compartió un audio de la entrevista que habría realizado Emiliano Aguilar donde fue cuestionado sobre el esposo de su hermana Ángela Aguilar.

En el audio, Emiliano Aguilar señaló que en realidad no ha hablado con Christian Nodal, pues el único contacto que tuvo con él fue hace muchos años cuando abrió los conciertos de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar dejó en claro que no tiene interés en que Christian Nodal sea su cuñado, pues no hay ninguna comunicación.

“Ahorita no hablo con él, no me quiero escuchar como bien mala onda, porque realmente estoy enfocado en lo mío, que realmente sea mi cuñado no me importa la neta”

Emiliano Aguilar