¡Si se casaron! Filtran el acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero un detalle ha causado gran revuelo.

Christian Nodal -de 25 años de edad- y Ángela Aguilar sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se habían casado en medio de rumores de una presunta infidelidad a Cazzu.

A través de sus redes sociales, Christian Nodal y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- compartieron algunas imágenes de su boda por el civil.

Sin embargo, en las últimas semanas se especuló que el acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar no existía, por lo que surgieron chismes de que su boda pudo haber sido falsa.

A más de tres meses de su enlace civil, un programa filtró el acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar para mostrar que los cantantes si se casaron.

Pero un detalle en el acta de matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado gran polémica.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (@sientesequienpueda / Instagram)

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance, la pareja se ha visto envuelta en la polémica.

Y es que usuarios no han dejado de criticar a Ángela Aguilar por presuntamente ser la tercera en discordia de la relación de Christian Nodal y Cazzu.

Aunque Christian Nodal y Ángela Aguilar han negado esta situación, la pareja no ha dejado de estar en medio de la controversia.

Pero Christian Nodal y Ángela Aguilar no solo han causado críticas por el inicio de su relación, sino también se especuló que su acta de matrimonio no existía.

En medio de todas las especulaciones, el programa “La mesa caliente” de Telemundo mostró el acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La conductora Verónica Bastos fue la encargada de mostrar el documento con el que se confirmaría que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron legalmente.

“Recientemente, fueron muchas las especulaciones que se desataron cuestionando la veracidad del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal porque parecía que el acta matrimonial no estaba tan clara, pero hoy en exclusiva aquí en La mesa caliente les mostramos el documento oficial que comprueba la unión” Verónica Bastos

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por bienes separados?

Verónica Bastos señaló que el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal se registró en Cuernavaca, Morelos, el 24 de julio de 2024.

Además confirmó que se trataba de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes aparecían en el documento.

“Se certifica que Christian Jesús González Nodal, de nacionalidad mexicana con 25 años, se casó con Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, de nacionalidad mexicana con 20 años” Verónica Bastos

Sin embargo, Verónica Bastos sorprendió a los televidentes al revelar un detalle que ha llamado mucho la atención.

Y es que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado por bienes separados.

“El matrimonio se dio bajo separación de bienes” Verónica Bastos

Myrka Dellanos se mostró sorprendida por esta situación y de inmediato les cuestionó a sus compañeras sobre lo que significaba.

“Yo nunca había escuchado que el matrimonio se hacía con separación de bienes. ¿Qué significa? ¿Que si te separas ya está todo planificado?” Myrka Dellanos

Verónica Bastos le explicó que si Christian Nodal y Ángela Aguilar se separan, cada quien se quedará con su dinero.

“Que cada uno se lleva su platica para su banco. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo” Verónica Bastos

Ante la incredulidad de sus compañeras de que no podían entender que Myrka Dellanos no sabía de esta situación, la conductora destacó que no sabía que eso quedaba desde el acta de matrimonio.

“Te prometo que no lo sabía. Yo no sabía que podías poner eso en el acta de matrimonio” Myrka Dellanos