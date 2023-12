Pepe Aguilar borracho regaña a fan en vivo por revivir una polémica de Ángela Aguilar; “Van a ver a Pepe Aguilar borracho”.

Ángela Aguilar -de 20 años de edad- ha sido blanco de críticas tras decir en 2022 que era 25% argentina y hasta la fecha se siguen burlando de ella.

El papá de la cantante no ha dudado en defender a Ángela Aguilar y en esta ocasión regañó a un fan que quiso hacer mofa una vez más del origen argentino de su hija.

En un intento de defender a Ángela Aguilar, Pepe Aguilar confirmó que su hija tiene raíces argentinas, pues su abuela materna es de este país.

A pesar de todo, las burlas siguen contra Ángela Aguilar y esta vez Pepe Aguilar no se quedó callado.

Pepe Aguilar -de 55 años de edad- estaba haciendo un en vivo y aparentemente estaba en estado de ebriedad, pues él mismo lo dijo.

“Van a ver a Pepe Aguilar borracho, así que no pierdan amiguitos (...) Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú ¿Por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan, ¿argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”

El cantante arremetió contra una persona que le escribió si él también era de argentina, lo que generó que Pepe Aguilar asegurara que las personas pertenecen al mundo.

El cantante se molestó durante su en vivo, pues cree que el público suele creer en mentiras y eso ya lo tiene harto.

Pepe Aguilar insistía en que no debería de haber diferencias entre las personas por sus nacionalidades y cree que hacer comparaciones eran “jaladas”.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend... No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esa pend…, (...) por eso estamos como estamos”

Pepe Aguilar