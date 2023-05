Pedro Sola tiene otros gustos y ni ha considerado ir al concierto de Luis Miguel, incluso confesó que nunca ha escuchado sus discos.

Tras cuatro años de ausencia, Luis Miguel -de 53 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar su tour 2023.

En plena euforia por los conciertos de Luis Miguel en México, Pedro Sola -de 76 años de edad-confesó que no tenía ningún interés por asistir a su presentación.

Durante la emisión de Ventaneando, Pedro Sola reveló que nunca había sentido ningún interés por la música de Luis Miguel.

Ya que incluso nunca había escuchado su música.

Desde el pasado 15 de mayo, los seguidores de Luis Miguel se han tenido que enfrentar a una odisea por conseguir un boleto para los conciertos del cantante en México.

Tras caídas del sitio web, así como larguísimas filas virtuales y físicas, fanáticos de Luis Miguel han mostrado su descontento.

Luego de que no pudieron conseguir un boleto para los conciertos del cantante.

En plena euforia por los conciertos de Luis Miguel, Pedro Sola sorprendió a los televidentes del programa Ventaneando al revelar que no estaba interesado.

Toda vez que tenía otros intereses diferentes a Luis Miguel.

Al presentar una entrevista que concedió Sylvia Pasquel sobre los conciertos de Luis Miguel, Pedro Sola confesó que, al igual que ella, no se encontraba interesado en el cantante .

Pedro Sola señaló que nunca ha ido a un concierto de Luis Miguel y dejo en claro que no tiene interés de hacerlo.

“En mi vida he ido a ver un concierto de Luis Miguel, porque me caga”

Ante la incredulidad de sus compañeros, Pedro Sola dejó en claro que no le interesa Luis Miguel, ya que nunca ha puesto uno de sus discos.

“Ni he puesto un disco de Luis Miguel, no me interesa”

Pedro Sola