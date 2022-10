Pedro Sola no ha tenido filtro al mostrar su odio contra Alex Montiel. No olvida ni perdona y una vez más, lo llamó asqueroso en vivo en Ventaneando.

Alex Montiel, conocido por su personaje de El Escorpión Dorado, pero a Pedro Sola no le agrada nada ni el personaje, ni el influencer.

Recordemos que hace tiempo Ventaneando invitó a Alex Montiel a su programa y Pedro Sola mostró su incomodidad y le hizo varios gestos de desagrado al también comediante.

Hace un mes Pati Chapoy mencionó el nombre de Alex Montiel y Pedro Sola de 75 años de edad , se molestó.

“¿Por qué mencionas al asqueroso?” dijo Pedro Sola al escuchar el nombre de su ‘enemigo’ y cuando Daniel Bisogno lo volvió a mencionar, él se molestó: “No menciones al que odio”.

(Tomada de video)

Pedro Sola vuelve a llamar asqueroso al Escorpión Dorado

El conductor de Ventaneando vuelve a mostrar su odio contra Alex Montiel y lo volvió a llamar asqueroso.

Pedro Sola fue el titular del programa del 6 de octubre y antes de irse a un segmento comercial, aprovechó para insultar al influencer.

Con sus ya conocidas ‘caras’, Pedro Sola llamó asqueroso al influencer y una vez más demuestra su desprecio por el personaje que catapultó a Alex Montiel.

¿Cómo inició el odio de Pedro Sola por Alex Montiel?

Pedro Sola se ha destacado por ser un personaje especial y criticar el medio que lo rodea con dureza.

Es por eso que no sorprendió que el personaje de El Escorpión Dorado le desagradara tanto.

Pero fue hasta que Pati Chapoy invitó a Alex Montiel a Ventaneando, cuando Pedro Sola lanzó su desprecio contra El Escorpión Dorado.

Pedro Sola, conductor de Ventaneando. (Agencia México)

“Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú cómo persona me caes perfecto. El personaje me cag...” dijo el conductor con su ya conocido tono de desdén.

Antes de que Pedro Sola le dijera en su cara que odia a su personaje, El Escorpión Dorado no desaprovechó el momento para burlarse de Pedro Sola y le recordó cuando se equivocó con el nombre de las mayonesa.

Desde ese momento Pedro Sola ha demostrado que no soporta a Alex Montiel y cada que tiene la oportunidad lo llama ‘asqueroso’.