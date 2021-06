Pedro Sola arremete contra las investigaciones de la Línea 12 del Metro

El pasado 3 de mayo alrededor de las 22:22 horas se colapsó la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco. A más de un mes del suceso continúan las investigaciones para dar con los responsables.

En su cuenta de Twitter, Pedro Sola se pronunció contra las investigaciones que se están realizando y aseguró que se encuentran buscando culpables cuando se tiene claro a los responsables.

Pedro Sola sobre Línea 12 del Metro: “Va a resultar que el culpable va a ser el maestro albañil”

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola se mostró inconforme por el tiempo que se han tomado las autoridades en las investigaciones sobre el desplome de la Línea 12 del Metro.

Pedro Sola criticó que ahora se busquen a otros culpables cuando todos saben que la corrupción fue la causante del incidente.

De manera contundente Pedro Sola destacó que a un mes del derrumbe del Metro el culpable va a resultar ser el albañil que no realizó bien su trabajo.

“Después de mucha investigación acerca del derrumbe de la Línea 12 del Metro va a resultar que el culpable va a ser el maestro albañil que no preparó bien la mezcla, no fue la corrupción” Pedro Sola

Pedro Sola criticó las investigaciones de la Línea 12 del Metro (@pedrosola / Twitter )

Tras su publicación, Pedro Sola dividió las opiniones de sus seguidores. Mientras que algunos usuarios coincidieron con el conductor de ‘Ventaneando’, otros cuestionaron que en realidad nunca ocupa el transporte público para poder opinar del tema.

“Lo dirá de broma Don Pedro pero le aseguro que el albañil ya debe andar amparado por si las moscas”, “Y no lo dudes pedrito. Los culpables van a ser los de más abajo”, “Ay pero si usted no se sube al metro pero bien que comenta”, “Este viejito cuenta chismes, no entiende”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

A través de su cuenta de Twitter Pedro Sola suele comentar sobre diferentes temas que acontecen en México, sin embargo, algunos de sus publicaciones terminan siendo muy polémicas.

Por ejemplo la que realizó sobre el Tren Maya donde aseguró que solo los “fifís viajarán en ese tren”.