La reina del MET GALA, Blake Lively no asistirá a una nueva edición del evento más importante de la moda y sí estamos llorando.

La actriz Blake Lively de 35 años de edad se ha destacado por ser una de las famosas mejor vestidas de todo Hollywood.

Blake Lively ha estado trayendo su moda al Met Gala desde que asistió por primera vez al evento de moda en 2008 y desde ahí se convirtió en toda una reina que ha brillado en la alfombra roja de Nueva York.

En el MET Gala 2022, Blake Lively se desempeñó como copresidenta junto con su esposo Ryan Reynolds.

Por si fuera poco, la actriz estadounidense llegó ese año al MET Gala como toda una diosa con un asombroso vestido Versace Atelier, completo con un lazo de cobre inspirado en la Estatua de la Libertad, dando referencia a la temática “In America: An Anthology of Fashion”.

Ryan Reynolds y Blake Lively son los anfitriones del Met Gala 2022 (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Blake Lively confirma que no asistirá a la MET Gala 2023

La actriz Blake Lively nos ha roto el corazón y ha confirmado a la prensa que en la nueva edición del MET Gala 2023 bajo la temática Karl Lagerfeld: A line of Beauty no asistirá.

Durante la gran reapertura de Tiffany & Co. Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York, Lively dijo que no asistirá a la Met Gala 2023.

Después de la inesperada noticia de su ausencia en la alfombra roja, la actriz aclaró que estará observando el evento de moda desde la comodidad de su hogar.

“Pero estaré observando”. Blake Lively

Blake Lively en la alfombra roja de la Gala Met 2018. (AFP.)

Después de que la prensa la felicitaran por su vestido del MET Gala 2022 dijo como una pequeña broma que usará el mismo vestido para estar en su sofá mirando a diferentes famosos pasar por la alfombra roja.

“Gracias, eso es muy dulce. Lo usaré en mi sofá el lunes”. Blake Lively

Varios fans piensan que el Met Gala se inventó solo para que Blake Lively pueda mostrarnos su alucinante apariencia con diferentes looks que le hacen ver como la unica estrella del evento de moda.

¿Cuándo es la MET Gala 2023?

El evento más importante en la industria de la moda, MET Gala 2023, se llevará a cabo el 1 de mayo en Nueva York.

La más esperada alfombra roja del MET Gala 2023 se podrá ver cómo de costumbre por todas las redes sociales de Vogue.

Met Gala 2023 hará homenaje a Karl Lagerfeld. Esta será su temática (Twitter @metmuseum)

5 looks inolvidables de Blake Lively en la MET Gala

A lo largo de los años, la actriz de Gossip Girl, Blake lively se ha puesto looks de una variedad de marcas de diseñadores de alta gama , como Versace, Chanel, Gucci, Burberry y más.

MET Gala 2022: Blake Lively usó un extravagante vestido de Atelier Versace inspirado en la estatua de la Libertad. MET Gala 2018: La actriz optó un vestido Versace formado por un vestido de cola de terciopelo roja con incrustaciones doradas. MET Gala 2016: Blake Lively uso un vestido Burberry que presentaba flores rojas por todas partes. MET Gala 2017: Ese año, Lively lució un hermoso vestido de Atelier Versace diseñado con cuentas doradas drapeadas y plumas de color azul eléctrico. MET Gala 2015: Blake Lively optó por un vestido Gucci en color champán.