¿Pedro Fernández es un buen besador? Así reaccionó ante los halagos de Lucero, pero ni un igualmente le regresó.

Lucero -de 55 años de edad- y Pedro Fernández se han convertido en dos referentes de la industria del espectáculo en México, y es que ambos empezaron sus carreras desde que eran niños.

Cuando eran adolescentes, Lucero y Pedro Fernández -de 54 años de edad- tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, pero además mantuvieron un romance.

Aunque han pasado varios años, Lucero recordó el corto romance que mantuvo con Pedro Fernández y no dudó en halagar sus besos.

Ahora fue turno de Pedro Fernández de hablar sobre el romance con Lucero, pero prefirió referirse a la gran amistad que conservan.

Pedro Fernández se encuentra promocionando su nuevo álbum Te doy la vida, con el que espera complacer a todos sus seguidores.

En entrevista compartida por Venga la Alegría, Pedro Fernández fue cuestionado sobre las declaraciones de Lucero en donde halago sus besos.

Visiblemente nervioso, Pedro Fernández compartió que con Lucero se conocen desde hace muchos años.

Y es que destacó que no solo son amigos, sino que además han tenido la oportunidad de trabajar juntos.

“Ah, bueno, es porque somos amigos desde hace muchos años. Compartimos películas juntos, muy exitosas. Hicimos alguna vez alguna gira juntos. No, bueno, no sé (por qué lo dijo)”

Sin querer hablar sobre el tema, Pedro Fernández le agradeció el piropo a Lucero, pero ni un igualmente le regresó.

Ya que Pedro Fernández prefirió enfocarse en la amistad que tiene con Lucero y destacó que es una gran amiga.

“Agradezco el piropo, pero al final me quedo con la buena relación y la amistad que por años hemos tenido. Ha sido una gran compañera, una gran amiga”

Lucero tuvo una larga entrevista con Yordi Rosado en donde recordó su trayectoria dentro de la televisión.

Durante su conversación, Lucero reveló que tuvo un breve romance con Pedro Fernández, con quien realizó la película “Coqueta”.

“Fuimos novios poquitito tiempo. Me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’ y yo: ‘sí’. Fue en la filmación de la película y ayudó mucho el guion, ayudaba que en esta escena se van a dar un besito e íbamos agarrando confianza. Duramos poquito porque teníamos nuestras carreras”

Lucero recordó que Pedro Fernández era “un buen besador”.

“Con Pedro Fernández, ya nos dimos besos de a de veras y ahí no me dio asco. Súper buen besador”

En su conversación, Lucero confesó que en ese momento no sabía que Pedro Fernández si era un buen besador pues no tenía experiencia.

“En ese momento no sabía que era un buen besador porque no tenía experiencia, pero ahora que lo tengo daba besos bien bonitos. Nos hicimos noviecitos y no había como que escondernos, todo estaba bien y mi mamá lo adoraba”

Lucero