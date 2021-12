Paulina Rubio dijo temer un secuestro de su hijo menor, evitando así que viajara a Sinaloa con su padre Gerardo Bazúa, quien es originario de la entidad conocida como la cuna del narco.

Gerardo Bazúa planeaba que su hijo pasara las fiestas navideñas con él y su familia en Culiacán, capital de Sinaloa, lo que hizo a Paulina Rubio recurrir a la Corte, en Estados Unidos.

Argumentando que la entidad es un lugar muy inseguro y que su hijo corre el sriesgo de ser secuestrado, Paulina Rubio logró echar abajo los planes de Gerardo Bazúa.

El programa ‘Ventaneando’ mostró imagenes de la audiencia virtual en la que comparecieron Paulina Rubio y su expareja.

Gerardo Bazúa expresó su inconformidad con la petición Paulina Rubio, argumentando que solo se trata de su rechazo a la idea de que Eros conviva con él .

“Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella nunca me deja ver a mi hijo, y ahora es el problema viajar cuando antes nunca lo fue, no entiendo, jueza. Una vez vino conmigo y con el niño, y otra vez me dejó llevármelo solo”

Paulina Rubio se mantuvo firme en su demanda de que su hijo menor no viaje a Sinaloa, afirmando que teme que Eros sea víctima de un secuestro .

Respecto a su supuesta intención de querer mantener al menor de 5 años alejado de su padre, Paulina Rubio afirmó que le planteó alternativas a Gerardo Bazúa :

El abogado de Gerardo Bazúa interrogó a Paulina Rubio sobre las ocasiones en que ella ha viajado a Sinaloa con Eros por trabajo y si había sufrido algún intento de secuestro. Ella respondió:

“Siempre estuve en propiedades privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui en avión privado 2 días después de que llegué. No vivo en México, me fui 24 horas después de que llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas señor”

Paulina Rubio