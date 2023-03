Paulina Rubio confirma que la han invitado a los reencuentros de Timbiriche y no descarta regresar, pero hay un importante detalles.

‘No es culpa mía’ es la nueva melodía de Paulina Rubio, quien regresó a México para promocionarla y es su primer aparición en medios tras la muerte de su mamá, la actriz Susana Dosamantes.

La cantante de 51 años dio una entrevista a Ventaneando y fue cuestionada si sus compañeros la van a tomar en cuenta para la posible serie de Timbiriche.

Recordemos que Paulina Rubio inició su carrera en Timbiriche y después se lanzó como solista.

Durante el encuentro con Pati Chapoy, Paulina Rubio contó que ya la contactaron para hablar de la serie de Timbiriche y quieren que participe.

Sin embargo, Paulina Rubio tiene otros planes y la serie de Timbiriche no estaría en su agenda laboral.

Paulina Rubio es consciente de que sus compañeros hacen reencuentros y no descarta algún día estar junto a ellos.

Con esto se confirma que hay planes de hacer una serie de Timbiriche, pero aún hay detalles que deben de contemplar, como la participación de sus famosas integrantes como Paulina Rubio o Thalía.

La última reunión pública de los integrantes de Timbiriche fue en diciembre y sus integrantes compartieron fotografías en redes sociales, pero una de las grandes ausentes fue Paulina Rubio.

Susana Dosamantes fue una importante actriz del cine y telenovelas mexicanas, por lo que Paulina Rubio quiso saber qué era actuar y su mamá le dio la oportunidad.

Paulina Rubio participó en dos melodramas:

A pesar de que Paulina Rubio tenía todo para ser una gran actriz, ella optó por las telenovelas y descarta completamente algún día regresar a la actuación.

Durante una entrevista con Televisa espectáculos, la cantante dejó claro que no piensa regresar a las novelas: “No, ya mi vida es una novela, entonces no tengo que hacer una novela”.

Paulina Rubio comentó que la actuación había sido interesante, pero ella prefería tener cercanía con el público y cantar.

“Realmente no es lo que me llena, a mí lo que me llena es hacer felices a los demás, estar en un escenario y poder ser libre como el viento”

Paulina Rubio