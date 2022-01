Paul Stanley casi se arrepiente de comprometerse con su novia Joely Bernat. Tras varios rumores el conductor habló sobre cómo entregó el anillo de compromiso en Paris, Francia.

Desde el Jardín del Palacio de Luxemburgo, Paul Stanley se comunicó con sus compañeros del programa Hoy para hablar sobre su compromiso con su novia.

Paul Stanley reveló que fue un momento muy incomodo para él, ya que tuvo que esconder el anillo dentro de su pantalón para que Joely Bernat no se diera cuenta de lo que iba a suceder.

A inicios de este año se dio a conocer que Paul Stanley le había entregado el anillo de compromiso a su novia Joely Bernat, luego de seis años de noviazgo.

A pesar de los rumores, Paul Stanley y su novia Joely Bernat no habían compartido ningún detalle. Fue hasta este miércoles 5 de enero que el conductor se comunicó con el programa Hoy y reveló todos los detalles de su compromiso.

En una videollamada Paul Stanley destacó que todo sucedió muy rápido y que se encontraba muy nervioso.

Raúl Araiza fue el primero en preguntarle sobre su compromiso, pues le recordó que el no había querido entregar el anillo de compromiso.

Paul Stanley confesó que le costó mucho trabajo e incluso destacó que estuvo a punto de arrepentirse.

Durante su videollamada, Paul Stanley confesó que fue un momento muy incomodo para él, ya que se tuvo que esconder el anillo en una zona intima.

“A parte porque traía el anillo guardado en una zona que no les quiero contar, la caja completa. Me estaba oprimiendo de un lado”

Paul Stanley confesó que se encontraba muy nervioso pero sus amigos lo animaron para que se atreviera.

Los conductores del programa Hoy le señalaron que tenía un gran escenario pues tenía el Río Sena, con la Torre Eiffel de testigo.

Paul Stanley destacó que se encontraba tan emocionado que ni siquiera se acuerda de lo que hizo y dijo en ese momento.

“Todo se dio muy bonito, fue mágico, muy emocionado. En ese momento no me salían las palabras, no me acuerdo ni lo que hice”

Paul Stanley