Ante la ola de denuncias de acoso y abuso sexual en el medio del espectáculo, Paty Navidad reveló que sí ha sido acosada, pero ella se defendía a golpes.

La actriz de 48 años se ha destacado por su belleza y fue cuestionada por un reportero de ‘Ventaneando’ si ella había sido acosada sexualmente en alguna ocasión.

Paty Navidad dice que ella aprendió artes marciales y supo aplicarlas cuando alguien trataba de propasarse con ella.

Cuenta que al iniciar su carrera ella tenía que viajar en transporte público e incluso llegó a dormir en la calle.

Paty Navidad cantaba en la Línea 1 del Metro para poder sobrevivir y en varias ocasiones hubo sujetos que se quisieron pasar de listos con ella .

“Pues todos los que se pasaban, me metían mano, me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate, porque me tenía que defender”.

Paty Navidad