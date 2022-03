Paty Navidad asegura que no es antivacunas: “Yo me inyecto sola”. La actriz destacó que no entiende porque los medios le han dado ese título si nunca se pronunció en contra de ellas.

A días del estreno de ‘Music Battles México’, Paty Navidad fue cuestionada sobre la polémica que protagonizó al compartir su postura contra el Covid-19.

Paty Navidad confesó que todo este tiempo que estuvo alejada de los medios de comunicación le ayudó para trabajar en ella misma.

Paty Navidad (Agencia México)

Paty Navidad no entiende porque la llaman antivacunas si nunca se pronunció contra ellas

Desde que inició la pandemia por el Covid-19, Paty Navidad estuvo en medio de la controversia por compartir a través de sus redes sociales diferentes teorías de conspiración.

Con el estreno de ‘Music Battles México’, Paty Navidad ofreció una entrevista con el programa ‘Todo Para la mujer’ de Maxine Woodside. En su conversación la famosa se mostró muy feliz por su regreso a la conducción.

El periodista Marco Antonio Silva aprovechó la presencia de Paty Navidad para cuestionarla sobre las polémicas en las que se vio envuelta tras su posición sobre el Covid-19.

Tras el cuestionamiento del periodista, Paty Navidad puntualizó que no entiende porque los medios de comunicación la siguen tachando de antivacunas, cuando ella nunca se pronunció en contra de ella.

“En primer lugar no soy antivacunas, de ninguna manera. Es más, yo me inyecto sola cuando hay necesidad y uno no está exento de enfermarse. Cuando hay necesidad lo hago y mi familia también” Paty Navidad

Paty Navidad confesó que tras externar su opinión sobre el Covid-19 perdió muchos amigos. La actriz destacó que se dio cuenta que en realidad no eran tan cercanos si se alejaron por eso.

“Si perdí muchas ‘amistades’ porque uno se da cuenta que no era de todo real, por mi forma de pensar” Paty Navidad

Paty Navidad asegura que sus amistades se alejaron por su manera de pensar y no solo por las vacunas

Durante su conversación Paty Navidad señaló que las personas se alejaron por su forma de pensar como un todo y no solo por las cuestiones de la vacuna contra el Covid-19.

La actriz confesó que las personas también tienen derecho a externar su opinión y no se lo tomó como algo personal.

“No nada más es en la cuestión vacuna, por mi forma de pensar se alejó mucha gente, pero está bien también porque uno sabe lo real, los demás también tienen derecho. Nada en la vida es personal” Paty Navidad

En este tiempo que estuvo alejada de los medios de comunicación, Paty Navidad señaló que se dedicó a trabajar en ella misma y cultivar su mente.