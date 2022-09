Paty Navidad amenazó con volver a las redes sociales, luego que en meses pasados varias plataformas cancelaran sus cuentas por las controvertidas declaraciones que hizo sobre la pandemia de Covid-19.

Uno de los grandes problemas que enfrentó el mundo en la etapa más álgida de la emergencia sanitaria por el Covid-19 fue la difusión de información incorrecta, que puso en riesgo la salud muchas personas.

Ante ello, las redes sociales implementaron medidas para contrarrestar la desinformación, siendo una de ellas la suspensión de cuentas. Esto afectó a Paty Navidad quien afirmó que el Covid-19 no existía y se declaró en contra de la vacuna contra la enfermedad.

Paty Navidad asegura que no es antivacunas: “Yo me inyecto sola”

Así, Paty Navidad vio canceladas varias de sus cuentas en redes sociales pues, aunque el Covid-19 la llevó al hospital en 2021, ha insistido en negar su existencia.

En diciembre de 2021 fue la última vez que se supo que Paty Navidad había intentado regresar a Instagram, siendo cancelada al poco tiempo.

A casi un año de distancia, reporteros le preguntaron a Paty Navidad si algún día piensa volver a las redes sociales.

La respuesta de Paty Navidad expuso una crítica a las plataformas y dejó entrever que su posible regreso podría ser muy breve, pues no parece tener intención de cambiar la postura que la llevó a ser vetada de Twitter, Facebook e Instagram.

Sí, “si hay la oportunidad, lo que pasa es que me cerraron seis cuentas en Twitter pero sí hay mucha pornografía y hay mucha agresión y hay mucha violencia, eso es algo que no se cuestiona”

Paty Navidad, de oficio actriz y cantante, se quejó de que las plataformas no respetan sus puntos de vista, sosteniendo que “yo no le hago daño a nadie”, difundiendo información errónea sobre temas de salud.

Así, Paty Navidad aprovechó para acusar a los periodistas de haber celebrado su veto de las redes sociales, reclamándoles que con esa postura coartaron su derecho a la libertad de expresión:

“Los ataques este cibernéticos dejan de existir con uno deja de tener redes sociales y no tengo, ya me las quitaron, el derecho a la libertad de expresión y pues todos ustedes, muchos de la prensa se alegraron, cosa que no debería ser porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor y sin embargo muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese ‘quítenle la voz’”

Paty Navidad