Vinculan a proceso a Patricio Cabezut por violencia familiar

Un juez vinculó a proceso a Patricio Cabezut por violencia familiar, durante la segunda audiencia que sostuvo el conductor de televisión, la tarde del lunes 14 de febrero.

La audiencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la presencia de Aurea Zapata, esposa de Patricio Cabezut.

Tras la audiencia, Aurea Zapata habló con reporteros, a quienes expresó su beneplácito por la resolución de las autoridades en contra de Paricio Cabezut:

Pese a su vinculación a proceso, Patricio Cabezut negó ante reporteros que haya ejercido violencia familiar contra su esposa e hijas.

Asimismo, Patricio Cabezut aseguró que no hay pruebas suficientes de que haya agredido física o emocionalmente a su ex esposa y a sus dos hijas, de 5 y 7 años.

En tanto el abogado de Patricio Cabezut dijo que buscarán apelar la vinculación a proceso y aseguró que no hay riesgo de que el conductor pise la cárcel:

Al borde del llanto, Patricio Cabezut aseguró que lo que más le duele de este proceso es seguir sin poder convivir con sus niñas, a quie lleva varios meses sin ver.

“Lo que me tiene perturbado, lo que me tiene verdaderamente triste, destruido, desecho, es no poder ver a mis hijas, ya pasaron dos meses, casi ya tres meses, se van a cumplir 3 meses el próximo domingo para ser más precisos, de que no tengo contacto alguno con mis hijas, y la preocupación mía y de toda mi familia es el daño que ya tienen mis hijas”

Patricio Cabezut