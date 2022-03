Patricio Cabezut tiene orden de restricción para ver a sus hijas, revela su esposa

Patricio Cabezut tiene una orden de restricción para ver a sus hijas, reveló su esposa Aurea Zapata, con quien el conductor de televisión mantiene una batalla legal.

Semanas atrás, Aurea Zapata presentó una denuncia contra Patricio Cabezut por presunta violencia intrafamiliar , lo que derivó en la vinculación a proceso del presentador.

Pese a ello, Patricio Cabezut afirma que las acusaciones en su contra son mentira y ha afirmado que Aurea Zapata no le permite ver a sus hijas.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Aurea Zapata reveló que esa situación obedece a una orden de restricción que las autoridades giraron en contra de Patricio Cabezut:

“El señor está vinculado a proceso, ¿qué quiere decir?, que nos vemos en dos meses para desahogar más pruebas, la situación es una denuncia por violencia familiar en la que me encuentro junto con mis hijas. Él tiene una restricción, primero la tuvo por 60 días, después por 30 y ahorita tiene otra restricción por lo familiar hasta que se decida qué va a pasar”

Con base en ello, Aurea Zapata negó que sea ella quien esté impidiendo la convivencia entre Patricio Cabezut y sus hijas, indicando que es una medida de seguridad implementada por las autoridades.

“Se ha manejado mucho que yo fui la persona que le quitó a sus niñas y no es así, después de una denuncia las autoridades deciden apartarnos, darnos protección como mujeres en lo que se hace la investigación, así que no fui yo quien le quitó a las niñas”

Aurea Zapata afirmó que en cuanto las autoridades lo permitan, ella no pondrá objeciones para que Patricio Cabezut pueda ver a sus hijas, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones:

“Yo no soy mala persona ni soy quien tiene el poder de quitárselas, es la autoridad quien decide, y yo siempre he manejado que no le voy a poner restricción mientras él cumpla y que las leyes decidan sobre nuestra violencia familiar que estamos viviendo, pues será el rumbo que tomemos como antes familia, ahora dos personas que tienen dos hijas hermosas, que están en espera de que esto pronto termine, se llama violencia familiar y más que todo es psicológica”

Aurea Zapata, esposa de Patricio Cabezut