Pedro Sola anunció muy emocionado que ya había fecha para su entrevista con el Escorpión Dorado para su programa Al Volante.

Sin embargo, Pati Chapoy -de 74 años de edad- le hizo una clara advertencia a Pedro Sola y es que quiere ganarle la exclusiva al Escorpión Dorado.

Pedro Sola -de 77 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que ya había hecho las pases con el Escorpión Dorado, luego de que había demostrado que no le caía bien.

Pedro Sola habría sido obligado a hacer las paces con Escorpión Dorado para no perder su sitio en Ventaneando

Escorpión Dorado y Pedro Sola no solo limaron sus asperezas, sino que además prometieron que pronto estarían juntos en el canal del influencer.

Pese a que no era su intención, Pedro Sola confesó la fecha en la que se va a reunir con el Escorpión Dorado para grabar Al Volante.

Pero Pati Chapoy ya se adelantó y le hizo una fuerte advertencia a Pedro Sola para cuando vaya a grabar con el Escorpión Dorado.

Una de las rivalidades más conocidas en el medio del espectáculo era la de Pedro Sola y el Escorpión Dorado y es que en diversas ocasiones el conductor de Ventaneando señaló que no le caía bien este personaje.

De acuerdo con Pedro Sola se había sentido ofendido con el Escorpión Dorado luego de que sintió que en su visita a Ventaneando se burló de él.

Sin embargo, Pedro Sola reconoció el pasado 11 de abril que su rivalidad con el Escorpión Dorado no tenía ningún sentido por lo que decidió hacer las pases con él.

En Ventaneando anunciaron con bombo y platillo la reconciliación entre Pedro Sola y el Escorpión Dorado, presumiendo que ya eran amigos.

Tras la reconciliación entre Pedro Sola y el Escorpión Dorado, Gustavo Adolfo Infante salió a decir que habían obligado al conductor de Ventaneando.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Pedro Sola había aceptado a perdonar al Escorpión Dorado y es que lo habían amenazado que de lo contrario perdería su trabajo en Ventaneando.

En medio de la controversia, Pedro Sola aclaró este viernes 26 de abril si es verdad que lo obligaron a reconciliarse con el Escorpión Dorado.

En Ventaneando Pedro Sola dejó en claro que nadie lo obligó a nada y que fue su decisión reconciliarse con el Escorpión Dorado.

“Estuve muy disgustado con él, recapacité. Dijeron que ustedes me habían obligado, no es cierto, yo quise ir a verlo y como si no hubiera pasado nada”

Pedro Sola