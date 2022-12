Pati Chapoy dice en Ventaneando que Alfredo Adame atrae todo lo que le pasa y no es nada bueno. La conductora cree saber por qué se ve envuelto en tantas polémicas.

El 2022, Alfredo Adame de 64 años de edad se convirtió en uno de los mexicanos más buscados en Google. El conductor protagonizó varias peleas que lo convirtieron en tendencia en las redes sociales.

Tras el polémico año que vivió Alfredo Adame, Pati Chapoy de 73 años de edad señaló que podría conocer el motivo por el cuál al conductor le han pasado tantas cosas.

Pati Chapoy (Instagram/@chapoypati)

Pati Chapoy cree que Alfredo Adame atrae todo lo que le pasa

A unos días de finalizar el año, los famosos se encuentran haciendo un recuento de lo que fue el 2022 y lo que esperan para el 2023.

Durante el programa Ventaneando se presentó una entrevista con Alfredo Adame, quien tras casi perder la vista por una pelea afuera de su casa, señaló que no aprendió nada y no está dispuesto a cambiar .

En ese momento, Pati Chapoy destacó que a Alfredo Adame le han pasado tantas cosas porque es el propio conductor que las atrae a su vida.

“A mí me da la impresión de que él atrae todo lo que le pasa y no le pasan muy buenas cosas” Pati Chapoy

Al regresar de la nota, Pati Chapoy señaló que Alfredo Adame tiene razón al señalar que un hombre conocido y popular genera envidia.

Pero destacó que eso no tiene relación con lo que vivió con su familia, pues son dos cosas diferentes.

Pedro Sola señaló que puede entender que Alfredo Adame era un hombre pacifico hasta que explotó, pero cuestionó que ahora ya se fue al extremo y se pelea con todos y con su familia.

Alfredo Adame dice que su familia no lo merece

En su conversación con Ventaneando, Alfredo Adame destacó que fue a una psiquiatra que le dijo que no tenía ningún problema.

De acuerdo con Alfredo Adame, la psiquiatra le dijo que “era víctima de su propio éxito” ya que generaba grandes envidias .

“Yo fui a ver a una psiquiatra muy renombrada, fui como a 14 sesiones -una semanal- y me dijo lo único que encuentro es que eres victima de tu propio éxito” Alfredo Adame

Alfredo Adame recordó que antes no se metía en polémicas, pero un día se hartó de los ataques en su contra y decidió contestarles a todos sus haters.

“Durante 33 años siempre fui el hombre decente, educado, trabajador, no me podían criticar de nada. Un día decidí que ya no iba a permitir a cualquier imbécil, estúpida que me esté atacando” Alfredo Adame

En su conversación, Alfredo Adame destacó que no va a cambiar para el próximo año; pues lo único que va a hacer es que ya no se va a preocupar por otras personas.

“Mi vida seguirá igual, no voy a cambiar nada. Voy a seguir diciendo la verdad de las gentes. No aprendí nada nuevo, lo único que voy a hacer es que se me voy a deshumanizar” Alfredo Adame

Alfredo Adame señaló que él gana una gran cantidad de dinero por mentar madres, pero dona lo que gana ya que él no lo necesita.

“Yo vendo mentadas de madre y gano dinerales y todo eso lo dono a fundaciones. Dinero no necesito, afortunadamente” Alfredo Adame

Por último, Alfredo Adame señaló que es un hombre feliz ahora que no está con su familia, pues cree que no lo merecen.

“Soy un hombre feliz al 100 por ciento, me deshice de la familia que tenía porque es una familia tóxica, es una familia que no me merece” Alfredo Adame