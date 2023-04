Paquita la del Barrio presiente que su muerte está cerca, pero seguirá facturando con algunos conciertos más.

En febrero, Paquita la del Barrio fue hospitalizada por fuertes dolores en la espalda baja, por lo que su estado de salud preocupó a sus seguidores.

Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- dio su último Palenque en la Feria de Texcoco 2023 a inicios de abril y se especuló que este era su retiro definitivo del escenario.

Además, comenzó a circular en TikTok un video que aseguraba que Paquita la del Barrio había muerto.

Es por eso que la cantante envió un audio a Gustavo Adolfo Infante, para desmentir su muerte y revelar que va seguir facturando.

La salud de Paquita la del Barrio ha mejorado, pero hace unos días se comenzó a esparcir el rumor de su muerte.

Paquita la del Barrio no solo dio señales de vida, también aprovechó para decir que se encuentra bien y hasta lanzar su conocido “inútil”.

Gustavo Adolfo Infante mostró en su programa De Primera Mano, un audio que le envió Paquita la del Barrio para desmentir su muerte.

“Habla Paquita la del Barrio, estoy “vivita y coleando, para que no engañen a la gente que estoy muerta, todavía no se me llega. A lo mejor dentro de poco, pero todavía no mijo. Ahí para que le digas al público que no es cierto, que te acabo de hablar”

Paquita la del Barrio