Paquita la del Barrio tiene una gran preocupación que le impide dejar de cantar y por eso se niega a irse definitivamente de los escenarios.

39 años de trayectoria avalan a Paquita la del Barrio, pues desde su primer palenque en Texcoco, la interprete no ha parado y sigue vigente en la música mexicana.

La cantante de 76 años de edad, ha trabajado sin interrupciones hasta inicios del 2023, cuando tuvo que cancelar una presentación en la alcaldía Cuauhtémoc.

Paquita la del Barrio se vio obligada a cancelar su presentación, debido a que fue ingresada al hospital por dolor en la zona lumbar.

La salud de la cantante preocupó a sus seguidores, pues trascendió que estaba grave.

Afortunadamente la cantante salió a desmentir que estuviera en estado crítico y agradeció el apoyo de sus fans, además de que siguió con sus compromisos laborales.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paquita la del Barrio habló de su carrera y de si piensa retirarse pronto.

La cantante mencionó que hay algo que le preocupó mucho, cuando canceló su concierto en la CDMX.

“La pena de no poder cantar a mi público, porque para comer tengo bendito dios (...) tengo, pero el no cantar como fue el 11 de febrero. Me habló la delegada de ahí de Cuauhtémoc y faltando un día, valió porque me enfermé, fui a dar al hospital”

Paquita la del Barrio