Paquita la del Barrio pisará de nuevo los escenarios; Texcoco la verá volver y hasta dio una ‘probadita’ de lo que verán sus fans.

A inicios de febrero, la salud de Paquita la del Barrio asustó a sus fans, pues trascendió que estaba delicada.

Todo comenzó cuando canceló un concierto que realizaría en la alcaldía Cuauhtémoc, porque la cantante tenía dolores de ciática.

Paquita la del Barrio no está grave y ella misma aclara qué le está pasando

Este padecimiento llevó a Paquita la del Barrio al hospital, donde le inyectaron un sedante que la mantuvo dormida casi dos días.

Comenzaron a surgir rumores sobre la salud de Paquita la del Barrio y se especuló que su vida corría peligro.

Días después la cantante mandó un comunicado para aclarar que estaba estable y que solo necesitaba descansar.

Ahora, la cantante de 75 años se mostró más animada e hizo una invitación a sus fans.

Durante una entrevista con Chisme No Like, Paquita la del Barrio desmintió que estuviera grave y aseguró que se había escapado del cielo o del infierno.

“Me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”

Paquita la del Barrio