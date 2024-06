Paquita la del Barrio -de 77 años de edad- lamentó que haya mujeres que anden con hombres casados y recordó su propia experiencia.

El chisme de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Christian Nodal, de 25 años de edad, ha generado múltiples opiniones.

Por ello, la prensa quiso saber qué pensaba Paquita la del Barrio de esta relación y ella mejor mandó un consejo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en ‘boca de todos’, menos en la de Paquita la del Barrio, quien se negó a hablar de sus compañeros.

Paquita la del Barrio fue arribada por reporteros en el aeropuerto de Monterrey y le pidieron que diera su opinión sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La cantante fue contundente al decir que eso no se lo preguntaran, pues ella no tenía nada que decir de sus compañeros.

“No, no, no momento, a mí no me saquen a los compañeros, pregúntame lo que quieras de mí y yo con mucho gusto te contesto”

Paquita la del Barrio