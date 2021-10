Ha hablado por primera vez Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, sobre la muerte de su hijo: “Me quitaron parte de mi vida”.

La tarde de este sábado 30 de octubre, Octavio Pérez ofreció unas palabras a los medios, afuera de la funeraria donde se realiza el velorio de Octavio Ocaña, Benito de Vecinos.

El señor pidió que no se haga caso a las versiones que circulan en redes sociales sobre las circunstancias en las que murió su hijo Octavio Ocaña.

Al hablar sobre el sentir de su familia por la muerte de Octavio Ocaña, ‘Benito Rivers’ en ‘Vecinos’, Octavio Pérez comentó:

“[Estamos] mal, mal, muy mal porque fue algo que no nos esperabamos, yo andaba fuera y me avisaron. Yo acabo de llegar ahorita en la mañana, fue una tragedia, totalmente, no sabemos ni cómo está, ni me pregunten porque no sé”

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña