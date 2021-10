Tras la muerte del actor Octavio Ocaña, en redes lo despiden con memes de ‘Benito Rivers’, personaje de la serie ‘Vecinos’, con la que se hizo famoso.

La madrugada del sábado 30 de octubre se dio a conocer la muerte de Octavio Ocaña, de 22 años, en circunstancias poco claras.

Sus fans han dejado a un lado las especulaciones, para rendir un homenaje a su personaje, ‘Benito Rivers’, que tantas risas les causó, alegrando sus días.

Fue en 2005, a la edad de 7 años, cuando Octavio Ocaña saltó a la fama en México, al interpertar a uno de los personajes más entrañables de la serie de comedia ‘Vecinos’.

Se trataba de ‘Benito Rivers’, un niño pecoso y pelirojo a quien sus padres obligaban a hacer castings para convertirlo en una estrella de la televisión.

Las caracterizaciones a las que el pequeño Octavio Ocaña era sometido y su chispa natural lo hicieron convertirse en uno de los actores favoritos de ‘Vecinos’.

Es por ello que los internautas han decidio despedirse de él en redes sociales, recordando sus actuaciones más memorables en el programa:

Meses antes de su muerte, Octavio Ocaña ofreció una entrevista en la que habló de lo importante que fue en su vida ‘Benito’:

“Yo ya soy ‘Benito’, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho ‘Benito’”

Octavio Ocaña, 'Benito' en 'Vecinos'