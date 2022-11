Paola Rojas ya dejó atrás el pasado y ahora incluso piensa en presentarle amigas a su ex, el exfutbolista profesional mexicano Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Así lo expresó Paola Rojas durante una emisión del programa “Netas Divinas”, donde cuestionó a sus compañeros si acaso está mal querer ser la celestina de ‘Zague’.

Ello, porque asegura que sólo tiene sentimientos positivos hacia su ex y desea que sea feliz , por lo que incluso ha pensando en alguien con quien el exfutbolista podría rehacer su vida.

Paola Rojas en 'Netas Divinas' (@netasdivinastv / Instagram)

Paola Rojas en reina, ya sanó las heridas que ‘Zague’ dejó

En 2018, Paola Rojas vivió una de las etapas más duras de su vida: un video íntimo de su esposo, Luis Roberto Alves ‘Zague’, salió a la luz y se hizo viral, dejándola a ella en medio de las críticas y burlas.

El escándalo la acompaña hasta la fecha, donde no paran de preguntarle cómo cambió su vida desde entonces. No obstante, la periodista no tiene lío en hablar de ello, pues la situación dejó de doler.

Tanto así, que Paola Rojas no guarda rencor hacia ‘Zague’, a quien incluso le gustaría ver enamorado y feliz junto a una mujer que le sume.

“Ya cuando sanaste, ya hay la suficiente distancia, incluso para desearle el bien y un nuevo comienzo y felicidad” Paola Rojas sobre Zague.

Luis Roberto Alvez 'Zague' (@lrzague / Instagram)

Es por esto que se le ocurrió presentarle a una vecina con la que piensa, haría una gran pareja: “Digamos que si van a convivir tu descendencia, pues que sea con una persona buena ”, se sinceró.

Pero Paola Rojas tiene otra intención muy válida detrás, y es que no quiere que sus hijos tengan que convivir con gente que no sea capaz de empatizar y amarlos. Por el contrario, cree que su amiga es una muy buena persona.