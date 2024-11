Paola Durante -de 49 años de edad- recordó a su mamá, Silvia Ochoa, y cree que su paso por la cárcel terminó ‘desgastando’ su salud hasta morir.

En julio de 2017 murió Silvia Ochoa, madre de Paola Durante, tras una larga lucha contra el cáncer de mama que se extendió a su cerebro y pulmones.

Tras 7 años de su muerte, Paola Durante sigue recordando con tristeza a su madre, pues cree que su ingreso a la cárcel terminó deteriorando la salud de su mamá.

La madre de Paola Durante la apoyó incondicionalmente tras su estancia en la cárcel por la muerte de Paco Stanley y defendió su inocencia hasta el fin.

Paola Durante sigue lamentando la ausencia de su madre y se siente culpable por la enfermedad que padeció Silvia Ochoa por más de 10 años.

“A mí me impresionó cómo me apoyó mi mamá, porque me apoyó como una guerrera, siempre fue muy fuerte, tocó todas las puertas de todos los medios y yo siento que ella se murió por eso, porque quedó con mucho coraje”

Paola Durante