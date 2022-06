Luego de que aseguraran que Pablo Montero había llegado ebrio a un evento por el fin de las grabaciones de ‘El último rey’, Juan Osorio se lanzó contra el cantante por su alcoholismo.

Rumores aseguraban que Pablo Montero llegaba tarde a las grabaciones de la serie ‘El ultimo Rey’.

Además, mencionaban que el cantante había llegado en estado inconveniente a una celebración por el fin de las grabaciones de la serie y se había propasado con sus compañeras.

Pablo Montero como Vicente Fernández en 'El último rey' (@elultimoreymx/Instagram)

El productor Juan Osorio dio una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ y explicó lo ocurrido con Pablo Montero, pues aseguró tiene un problema con el alcohol que ya está afectando su carrera.

Juan Osorio arremete contra Pablo Montero por su alcoholismo

El productor Juan Osorio explicó la situación con Pablo Montero, protagonista de ‘El último rey’, y afirma que él sabe cuáles fueron sus errores.

Narra que el último día de grabaciones, Pablo Montero no se presentó y dejó plantados a sus compañeros y extras, además de que se había rentando un estadio para rodar la escena.

Juan Osorio se mostró molesto y dijo que el cantante debía ir a su oficina para disculparse por su falta de profesionalismo, lo cual no ha ocurrido.

El productor mencionó que por el momento no tenía interés de trabajar con Pablo Montero: “Si me lo preguntas ahorita, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero”.

“Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández (...) pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida (...) Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil” Juan Osorio

Pablo Montero en 'El último rey' (Televisa)

Juan Osorio afirmó que Pablo Montero tiene un problema con el alcohol y que él trató de cuidarlo durante la grabación de la serie para que no recayera.

“Cuando se de cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud, contra su vida, es cuando le va caer el veinte” dijo Juan Osorio sobre las acciones de Pablo Montero.

Por otro lado, desmintió que el cantante se hubiera propasado con las actrices Iliana Fox y Sara Corrales.

“Eso es mentira que haya intentando besar a las actrices, Iliana y Sara se saber dar muy bien su lugar” explicó el productor sobre los rumores.

Juan Osorio dice que le molestó que Pablo Montero no haya tenido la humildad para disculparse con sus compañeros actores y técnicos: “No puedes ser tan cínico en la vida cuando cometes este tipo de errores”.