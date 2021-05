Acusan a Pablo Montero de salir de restaurante sin pagar la cuenta; así responde

Pablo Montero nuevamente está en el ojo del huracán y es que diversos medios informan que se reunió con “Bazooka Joe” y Leonardo García en un restaurante de la Ciudad de México, ¿qué tiene de malo? Se negaron a pagar la cuenta.

Flor Rubio informó que el cantante, el actor y el locutor de radio convivieron en un restaurante de Polanco donde bebieron tanto que a la hora de ver la cuenta, nadie quiso pagarla.

"Este fin de semana me cuentan que Pablo Montero, Leonardo García y Bazooka Joe estuvieron en un lugar en Presidente Masaryk llamado ‘El Cuerno’ y que resulta que se pusieron bien alegrotes los tres y a la hora de pagar la cuenta no querían pagar porque estaban muy alegres, que no llevaban dinero"

Flor Rubio. Periodista de espectáculos