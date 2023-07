Pablo Montero dice que pleito por Candela Márquez fue armado por su oscuro pasado, pero dejó en claro que no tiene ningún problema con Cristián de la Fuente.

Nuevamente Pablo Montero se encuentra en medio de la polémica luego de que presuntamente había llegado a los golpes con Cristián de la Fuente por Candela Márquez -de 35 años de edad-.

Candela Márquez, Pablo Montero y Cristián de la Fuente -de 49 años de edad- forman parte de la obra ‘Los Amantes perfectos’, por lo que se especuló que ya había problemas entre los famosos.

En medio de todas las especulaciones, Pablo Montero -de 48 años de edad- llegó al programa Hoy y señaló que todo fueron mentiras pues mantiene una gran relación con Cristián de la Fuente y Candela Márquez.

A lo largo de su trayectoria, Pablo Montero se ha enfrenado a diversas polémicas desde problemas con el alcohol hasta peleas con diversos famosos por su mal carácter.

En medio de su felicidad por su participación en la obra ‘Los Amantes perfectos’, Pablo Montero se vio nuevamente envuelto en la polémica.

Y es que se reveló que Pablo Montero se había peleado con Cristián de la Fuente por Candela Márquez y es que según estos rumores los dos famosos andaban detrás de la actriz.

En medio de la polémica, Pablo Montero acudió al programa Hoy donde fue cuestionado sobre este tema y dejó en claro que tiene una gran relación con Cristián de la Fuente y Candela Márquez.

Pablo Montero cree que solo se aprovechan de su oscuro pasado para crear chismes que no tienen ningún sustento.

Durante su conversación, Pablo Montero señaló que no va a aclarar rumores pues cuando las cosas son de verdad él es el primero en dar la cara.

“Cuando no claro algo es porque no es cierto, yo no le voy a dar tiempo a algo que no existe. Cuando hay algo si lo aclaró, pero algo que no existe no voy a gastar mi tiempo”

Pablo Montero