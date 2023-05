El cantante y actor Pablo Montero habla desde la reflexión y revela qué lo inspira a ser un ejemplo, tras todas las polémicas que ha protagonizado.

Con 48 años de edad y una larga carrera en la música y la actuación, Pablo Montero se ha mantenido vigente en el medio.

Sin embargo, Pablo Montero también se ha visto envuelto en varios escándalos, que han marcado su carrera, pese a esto el cantante ha sabido enfrentarlos, por lo que hoy revela que lo sigue inspirando.

Pablo Montero (Agencia México)

Esto es lo que inspira a Pablo Montero para seguir pese a las polémicas

En entrevista para la revista TVyNovelas, Pablo Montero reveló lo que lo inspira a ser un ejemplo tras todas sus polémicas.

Pues pese a vivir varios escándalos, su familia es la parte que más lo inspira a seguir su camino en la música y la actuación.

Debido a los principios de familia con los que Óscar Daniel Hernández Rodríguez mejor conocido como Pablo Montero creció, mismos que el cantante trata de inculcar a sus hijos.

Pues dichos principios, hicieron que Pablo Montero tenga cimientos de “roca que me formaron es lo que hace que me levante cada vez que caigo, y de esas caídas he aprendido porque, a veces, para aprender hay que caerse cuantas veces sea necesario”.

Pablo Montero, también asegura que tras todas las polémicas y obstáculos a lo largo de su carrera, pese a estos malos momento, esto es lo que ha hecho del cantante una persona más madura.

Por lo que ahora el también actor Pablo Montero prefiere estar cada vez más alejado de la polémica que lo ha perseguido durante años.

“Ya pasé esa etapa de tropiezos en la que dices ‘ya no más’; ya te sabes el camino y sabes qué es bueno y qué no. Son lecciones que Dios me mandó para aprender; hoy vivo feliz y doy gracias a Dios porque respiro, no me siento cansado, hablo con mi mamá y escucho a mis hijos. Esa es la vida”. Pablo Montero

Pablo Montero (Agencia México)

Pablo Montero sigue manteniendo el sueño, pues desde pequeño supo que quería

Otro de los factores que ha ayudado a Pablo Montero seguir manteniendo el sueño que ha logrado al convertirse en cantante y actor, es que desde pequeño supo cuál era su misión.

Pese a las polémicas, Pablo Montero sigue trabajando no solo de manera interna, sino también llevando su voz a otros lados.

Ya que para el cantante Pablo Montero su trabajo tanto en la actuación como en la música son fuertes alicientes que lo hacen recordar que desde niño este fue su sueño, mismo que planea mantener por muchos años más.