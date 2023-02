Pablo Montero no sale de una cuando ya está en otra, pues a sus 48 años es inmaduro; eso opinan quienes lo conocen y lo quieren.

La carrera de Pablo Montero se ha visto ensombrecida por el alcoholismo y los escándalos.

Recientemente, salió a la luz que el cantante fue denunciado por, presuntamente, haber abusado sexualmente de una joven.

Además, el 18 de enero fue detenido por agredir a una persona, mientras estaba en estado ebriedad.

El cantante aseguró que él no había abusado de nadie y en otras ocasiones ha negado que tenga un problema con el alcohol.

Pablo Montero fue protagonista de la serie ‘El último Rey’ y trabajó a lado del productor Juan Osorio, quien aseguró que no volvería a grabar con el cantante.

Se sabe que el último día de grabación de esta serie, Pablo Montero dejó plantada a la producción.

Esta situación molestó a Juan Osorio, quien reveló que creía que Pablo Montero tenía que tocar fondo con su adicción al alcohol.

Ahora que Pablo Montero enfrenta una supuesta acusación por abuso sexual, Juan Osorio -de 65 años de edad- reveló cómo se encuentra el cantante.

El productor contó que sí ha hablado con Pablo Montero, pero no tocó el tema, pues cree que ese asunto es algo personal.

“Sabe que tengo una amistad muy bonita con él y hablé con su mamá, pero el tema no lo toqué, hasta que él no me pregunte o me diga qué opinas, hasta entonces ya lo abordaré”

Juan Osorio