El actor mexicano Pablo Montero, tiene un grave problema y necesita ayuda médica en calidad de urgencia, según señaló la productora Carla Estrada.

Recordemos que Pablo Montero faltó a su llamado para la grabación del último capítulo de la serie no autorizada de Vicente Fernández, ‘El último rey’.

Tras el incidente, Juan Osorio dijo que ya no trabajaría con él de nuevo, pues su alcoholismo ha derivado en falta de disciplina, lo que lo hizo tomar la decisión de no volver a elegirlo para sus producciones.

Además de haber dejado plantado a todo su equipo y al resto de los actores, solía llegar tarde a las grabaciones o en estado de ebriedad, según se rumora.

Pablo Montero (Agencia México)

Carla Estrada lamenta alcoholismo de Pablo Montero

Carla Estrada opinó sobre las recientes polémicas que envuelven a Pablo Montero, sobre todo tras ausentarse de la última grabación de ‘El último rey’.

Aunque la productora es amiga cercana del cantante y actor, reconoció que necesita ayuda profesional para dejar de lado sus adicciones, que no le permiten desempeñar sus actividades con disciplina.

Asimismo, confesó que se lo encontró recientemente y él está consciente de que ha cometido graves errores.

“Lo quiero mucho, el otro día lo vi y me dijo ' no me vayas a regañar’ y le dije ‘no, ¿pa qué? perdería uno el tiempo. Ojalá que siente cabeza porque es un chavo talentoso, que tiene un mundo por delante, que las enfermedades no las puedes curar y que necesitas apoyo”, contó.

Pese a ello, señaló que no puede ayudarlo si él no se lo permite, por lo que únicamente se ha limitado a ofrecerle su apoyo.

“Pues sí mira la verdad es que él es el que tiene que decir, ‘necesito ayuda’ porque la mano la hemos extendido todos; no tiene nada de malo pedir ayuda, la oportunidades ya no se repiten, puede haber otras, pero ya no se repiten”, expuso Carla Estrada para concluir.

Sin duda, los problemas de alcoholismo de Pablo Montero han repercutido en su carrera como cantante y actor, sobre todo por la reputación que se ha formado entre los productores.