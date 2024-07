Pablo Lyle -de 37 años de edad- está muy arrepentido por provocar la muerte de Juan Ricardo Hernández, pero ni eso ayudaría a su condena y la situación empeora.

El 31 de marzo de 2019, la vida de Pablo Lyle cambió radicalmente tras golpear a Juan Ricardo Hernández y provocar su muerte.

El actor está cumpliendo con una sentencia en prisión de 5 años en Miami por homicidio involuntario, pero su situación legal está empeorando.

La familia de Juan Ricardo Hernández demandó a Pablo Lyle para recibir una indemnización por la muerte del hombre.

Además, la defensa de Pablo Lyle renunció por diferencia irreconciliables y enfrenta la demanda de la familia de su víctima sin abogados.

Mane de la Parra -de 41 años de edad- es amigo de Pablo Lyle y cree que el actor está sumamente arrepentido de la muerte de Juan Ricardo Hernández.

“Terrible, yo no entiendo la justicia, no entiendo. Evidentemente la cosas pasaron, había muchísima gente involucrada y yo no creo que se gane nada en este tipo de decisiones”

Mane de la Parra