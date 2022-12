Pablo Chagra no es “dejado” y ya se defendió de los ataques de Daniel Bisogno, quien le dijo que no tenía talento y describió su trabajo como asqueroso.

Todo el problema inició porque Pablo Chagra -de 29 años de edad- replicó información de la influencer Chamonic, donde aseguraban que Kenia Os había provocado un caos en un vuelo de CDMX a Mazatlán.

Supuestamente, Kenia Os se encontraba en el avión, cuando le informaron que le habían conseguido boletos para Bad Bunny.

Chamonic y Pablo Chagra mencionaron que Kenia Os había comenzado a gritar que tenía boletos y exigió bajarse, lo que provocó un retraso en este avión.

Esto fue desmentido, pues allegados a la cantante de 23 años de edad, cuentan que efectivamente se bajó del avión, pero lo hizo en orden y el avión despegó 15 minutos después.

Luego de que desmintieran la información de Pablo Chagra sobre Kenia Os, algunos se le fueron a la yugular, como Daniel Bisogno, quien lo tachó de no tener talento.

Pablo Chagra no se quedó callado y fue contundente con el conductor de Ventaneando, señalando que su programa ya no tiene rating.

Horas después, Pablo Chagra se volvió a defender y arremetió contra quienes creen que su información no tiene veracidad, porque no es periodista.

“¿Por qué su único argumento es “no eres periodista” “no te las des de periodista” “jamás serás periodista” ?Jamás he dicho que lo sea. Admiro a quienes lo son, pero no deseo ni busco serlo. En todas mis redes dice comunicólogo, eso estudié y hay mucha diferencia”

Aceptó que su error había sido compartir información no verificada sobre Kenia Os, pero no lo había hecho con maldad.

Posteriormente, Pablo Chagra habló del tuit de Daniel Bisogno -de 49 años de edad- y dijo que nunca se imaginó que tuviera esa percepción de él.

“Respecto al señor Bisogno, yo nunca lo había mencionado para bien o mal. Me sorprendió su tuit porque no imaginé causarle algún tipo de sentimiento negativo. Pero tampoco soy dejado. Respeto y me gusta llevar las cosas de buena manera, pero sus comentarios hablan de él, no de mí”

Pablo Chagra