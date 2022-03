Owen Wilson asistió al Estadio Azteca para apoyar a la selección de EEUU (FOTO)

El actor estadounidense Owen Wilson, asistió al partido de Estados Unidos (EEUU) contra México en el Estadio Azteca, lo que causó conmoción entre los aficionados.

Sin duda, el partido dio mucho de qué hablar y provocó grandes expectativas y Owen Wilson demostró ser fiel seguidor del equipo.

Fue a través de la cuenta oficial en Instagram de la selección de EEUU, donde se exhibió la presencia de Owen Wilson.

“VIP esperando en el Estadio Azteca esta noche: el actor Owen Wilson. Ha estado asistiendo a los partidos de LAFC” escribieron en la descripción de la publicación.

En la imagen, se puede apreciar a Owen Wilson caminando en la zona exclusiva del Estadio Azteca.

Owen Wilson (Twitter/@usmnt)

Sin duda, esto causó conmoción entre los fanáticos, tanto de la selección de EEUU, como de Owen Wilson, quienes no tardaron en reportarse entre los comentarios de la red social.

“Es genial”, “Eso es muy random”, fueron algunas de las respuestas.

¿Quién es Owen Wilson, actor que asistió al Estadio Azteca para ver partido de EEUU?

Owen Wilson, quien asistió al Estadio Azteca para ver jugar a la selección de EEUU, es una actor, comediante y guionista de Hollywood.

Cabe señalar que fue nominado al Oscar a ‘Mejor guión original’ gracias a su trabajo en ‘The Royal Tenenbaums’.

Aunque Owen Wilson nació en Dallas, Texas, se mudó a Los Ángeles con el sueño de convertirse en actor e incursionar en la industria del cine.

Asimismo, como actor destacan cintas como ‘The French Dispatch’, ‘Wonder’, ‘Lost in London’, ‘Masterminds’, ‘Zoolander 2′, ‘No escape’, ‘Night at the Museum’, entre otros.

Del mismo modo, recientemente protagonizó la cinta ‘Marry Me’, en la que compartió créditos con Jennifer López y Maluma.

Owen Wilson también ha trabajado en doblaje y dio voz al protagonista de una de las cintas para niños, más populares y queridas; el ‘Rayo McQueen’ en ‘Cars 3′.

Ha sido nominado al Globo de Oro como ‘Mejor Actor’ por su actuación en ‘Medianoche en París’.

El actor de 53 años es actualmente padre soltero de 3 niños.

Owen Wilson lleva una gran relación con su ex novia y madre de uno de sus hijos, Jade Duell.

Pese a ello, Caroline Lindqvist, mamá de otro de sus pequeños, era casada y procrearon a Finn Lindqvist Wilson en una serie de encuentros casuales.