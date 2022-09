El influencer Owen Salguero, mejor conocido como ‘Coreano contento’, fue denunciado en redes sociales por presuntamente haberse robado una cámara.

La denunciante es la actriz y también influencer Adelina Maviro, quien a través de un video acusó a Owen Salguero de haber abusado de su confianza para que ella le prestara su cámara, con la condición de devolvérsela unos días más tarde.

La denuncia de Adelina Maviro contra Owen Salguero, ‘Coreano contento’, se hizo viral en redes sociales, donde los internautas le han expresado su apoyo a la actriz, exigiendo la devolución de su cámara.

El viernes 2 de septiembre, en su cuenta de Instagram Adelina Maviro compartió un video donde, entre lágrimas, contó fue que Owen Salguero terminó robándole una cámara que logró comprarse con mucho esfuerzo:

“Quiero hacer una denuncia pública en contra de Owen Salguero, esta persona que yo consideraba mi amigo, abusó de mi confianza y me robó mi cámara. Se la presté el 12 de agosto con la condición de que me la iba a regresar el lunes, llegó esa fecha y no me la devolvió. Empezó a extenderme la fecha con distintas excusas y argumentos que a un inicio yo de buena fe le creí”

Adelina Maviro