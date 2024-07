Olivia Collins no quiere saber nada de Alfredo Adame -de 66 años de edad- pero lo enfrentó y se desahogó para decirle misógino y homofóbico.

El sábado 29 de junio fue la marcha por el Orgullo LGBT y Olivia Collins -de 66 años de edad- fue invitada a formar parte del evento.

Sin embargo, la actriz decidió abandonar el carro alegórico en el que iba a desfilar porque estaba Alfredo Adame.

Olivia Collins pudo decirle a Alfredo Adame todo lo que piensa de él y no fue bueno

Alfredo Adame se quejó de que Olivia Collins le ‘hizo el feo’ durante la marcha por el Orgullo LGBT y aseguró que la corrieron del lugar que compartían.

La actriz, harta de las mentiras de Alfredo Adame, dio su versión de los hechos en el programa De Primera Mano.

Olivia Collins (Instagram/@oliviacollinsmx)

Olivia Collins narra que fue invitada a la marcha por el orgullo LGBT por el publirrelacionista Rodrigo Fragoso y ella aceptó, pues apoya a la población LGBT.

Sin embargo, ella no sabía que iba a compartir el mismo espacio con Alfredo Adame y le pidió a Rodrigo Fragoso que no estuvieran en el mismo autobús.

A pesar de la petición de Olivia Collins, Alfredo Adame iba en el mismo autobús que ella y ella externó su molestia.

“Yo me dirijo con el personal de ahí y le digo: ‘No se si no entendiste que yo no quiero estar con él, en comunión con lo que él hace, su forma de expresarse, su manera de ser” Olivia Collins

Alfredo Adame se enteró de que Olivia Collins no quería estar cerca de él y se le acercó, por lo que la actriz tuvo oportunidad de expresarle su molestia.

“Yo quiero aclarar las cosas porque no me gusta lo que está diciendo este señor (…) Vino hacia mí y me dijo: ‘Olivia, ¿tienes algún problema conmigo?’ Y yo le dije: ‘Mira Alfredo, sí tengo un problema contigo, porque la verdad no me gustan tus actitudes, eres un hombre misógino y homofóbico’” Olivia Collins

Alfredo Adame (Agencia México)

Olivia Collins llama misógino y homofóbico a Alfredo Adame

La principal molestia de Olivia Collins era que no quería que la relacionaran con Alfredo Adame, pues a su parecer es un hombre misógino y homofóbico.

Olivia Collins asegura que Alfredo Adame es vulgar e irrespetuoso, además de que no le parece que hable mal hasta de su familia.

Tras enfrentar a Alfredo Adame, Olivia Collins decidió bajar del autobús y no la corrieron como asegura el actor.

“Quiero aclarar una cosa, a mí no me corrieron del camión. Yo fui la que decidí bajarme y le dije a Fragoso que yo me iba porque no iba a tener un tema con este señor” Olivia Collins

La actriz contó que ya le había tocado trabajar con Alfredo Adame y habían tenido una buena relación, incluso lo describió como caballeroso.

Sin embargo, Olivia Collins dice que desconoce al Alfredo Adame de ahora.

“Esta persona que está ahora no es el Alfredo Adame que yo conocí, yo nunca tuve un problema con él” Olivia Collins

Olivia Collins ya no quiere saber nada de Alfredo Adame y deja claro que él no debía estar en la marcha LGBT.

“Él no tenía nada que hacer ahí, habla pestes de toda la comunidad” Olivia Collins

Alfredo Adame sigue arremetiendo contra Olivia Collins, mientras ella aclara que no quiere que lo relacionen con una “mala persona” como él.