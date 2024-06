Sebastián Adame le mentó la madre a Alfredo Adame y no se arrepiente ni poquito, pues su papá se lo ganó.

Alfredo Adame -de 65 años de edad- no se lleva bien ni con sus hijos y muestra de esto fue la mentada de madre que le dedicó su hijo Sebastián Adame en un antro.

El video del ‘saludo’ del hijo de Alfredo Adame se volvió viral y fue criticado por insultar a su papá, pero él explica por qué lo hizo.

Después de la críticas y felicitaciones por la mentada de madre a Alfredo Adame, Sebastián Adame explica por qué le nació hacerlo.

Sebastián Adame no siente remordimiento por insultar a su papá, pues asegura que sus acciones han provocado su distanciamiento.

“No me siento mal por el simple hecho de que fue algo que me salió por frustración, frustración que me he estado aguantando 4 años”

Sebastián Adame