Alfredo Adame -de 66 años de edad- señaló a Olivia Collins por ponerle cara de ‘fuchi’ durante la marcha por el Orgullo.

Este sábado 29 de junio de 2024 se llevó a cabo la marcha por el Orgullo LGBT, evento al que asistieron personalidades del espectáculo para desfilar.

Entre ellas estaba Olivia Collins -de 66 años de edad- quien estuvo en desacuerdo con la presencia del también actor.

Actitud por la que el siempre polémico Alfredo Adame fue a encarar a la actriz, algo que los llevó a un pequeño enfrentamiento.

Fue el propio Alfredo Adame quiene salió a contar su versión de los hechos, narrando cómo fue su encuentro con Olivia Collins en la marcha por el Orgullo LGBT.

De acuerdo con el actor, cuando subió al autobús designado fue que se encontró con la actriz, quien de inmediato le puso una cara de desagrado.

Actitud que al principio Alfredo Adame no entendió del todo, pues asegura que una de sus primeras intenciones fue ir a saludar a Olivia Collins.

“Cuando me subo yo al camión estaba ella parada y en cuanto me vio puso una cara así como de desagrado, de molestia”.

Posteriormente, Alfredo Adame continuó diciendo que en una segunda ocasión Olivia Collins le volvió a plantar una cara de molestia.

Por lo que fue directo hasta donde estaba ella para tratar de indagar lo que pasaba. Sin embargo la actriz optó por ignorarlo.

Pero tras la insistencia de Alfredo Adame, fue que Olivia Collins le confesó que no tenía nada en su contra, pero que simplemente no le gustaba su actitud.

“Entonces le dije, 'hola, Olivia, ¿cómo estás?'. Hizo una cara de desagrado absolutamente y se volteó. Entonces le dije, 'oye, Olivia, ¿tienes algo contra mí?' Y con sus cara de desagrado agarró y me dijo, 'pues no, pero no me gusta tu actitud'”.

Alfredo Adame