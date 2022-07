La actriz Olivia Collins abrió su corazón al hablar sobre un oscuro momento que vivió, pues confesó que intentó suicidarse.

En el marco del estreno de la obra de teatro ‘Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve’ en la cual participa Olivia Collins, la actriz habló de su vida personal al respecto de este tema.

En declaraciones a la prensa, la actriz Olivia Collins confesó que intentó suicidarse tras vivir violencia en su matrimonio con Silvio García Patto.

Ante este pensamiento suicida, Olivia Collins contó que gracias a “un ángel”, la actriz pudo salvar su vida, ya que su empleada de confianza fue la quien la ayudo a seguir adelante en los difíciles momentos.

“Tenía un ángel que se llama Cata y que se quedó allá, con su hijo; a ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida”.

Pese a este lamentable momento de su pasado, la actriz Olivia Collins dice haber aprendido de ello, por lo que hoy es una mujer diferente que se describe como toda una “guerrera”.

“He sido una mujer, una guerrera he vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean.”

