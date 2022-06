Olivia Collins salió de Las Estrellas Bailan en Hoy luego de presentar problemas de salud, pero asegura -molesta- que no es por la edad que tiene.

En el programa se dijo que Olivia Collins salió por problemas en un oído “no oye bien”, sin embargo, ella apuntó que es por el Vértigo de Menière que padece.

Dejando muy en claro “no es por la edad eh”, Olivia Collins dijo que es un padecimiento que tiene desde que nació.

Aunque nunca se le preguntó cuántos años tiene, Olivia Collins a sus 64 años de edad, se sintió ofendida por el cuestionamiento sobre su salud, “ya quisieran estar como yo”.

Olivia Collins salió del programa Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que a sus 64 años de edad, comenzó a presentar problemas de salud alertó a los medios.

Ante el cuestionamiento de los reporteros, Olivia Collins dijo a las cámaras de Berenice Ortiz, que su vértigo no es relacionado con la edad, “nací con ello”.

Expresó que sufre de Vértigo de Menière y que es un padecimiento que tiene controlado, pero bajo estrés le desata los síntomas, por lo que decidió irse del concurso de baile.

Pese a que no se le preguntó la edad, la actriz se sintió ofendida por la pregunta y dijo “ya quisieran verse como yo”.

“No estoy malita, están muy mal informados, yo nací con ello es una cosa congénita que no tiene nada que ver, sin embargo, yo he trabajado mucho y nadie se había dado cuenta, lo hago dignamente, no estaba enferma”.

Olivia Collins, bailarina.