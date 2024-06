Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha expresado su sentir sobre el noviazgo de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal; sin embargo, fans y detractores creen saber lo que piensa.

Por sus movimientos en redes sociales se cree que Pepe Aguilar está distanciado de Ángela Aguilar ya que no le gusta que su hija haya elegido a Christian Nodal como pareja.

No obstante, dan por hecho que pese a su molestia, su amor de padre es primero por lo que defenderá a su hija de todos y sobre todo de su novio.

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial)

Y es que hace unos meses, Pepe Aguilar mandó un fuerte mensaje a las parejas de sus hijos...

¿Oíste Christian Nodal? Pepe Aguilar le manda fuerte mensaje al novio de su hija Ángela Aguilar?

El pasado mes de abril, Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar y ahora suegro de Christian Nodal, tuvo una conversación con Pedro Prieto -de 37 años de edad-, misma que éste último compartió en su podcast Auténtico.

Llegado el momento de hablar de la familia, Pepe Aguilar -de 55 años de edad- reveló no ser un suegro celoso por lo que Ángela Aguilar no tiene de qué preocuparse ya que su papá respetará su noviazgo con Christian Nodal.

Sin embargo, aunque Pepe Aguilar aseguró que no se meterá en la vida amorosa de sus hijos ya que solo es su papá y no dueño de sus vidas, sí intervendrá si alguien los lastima fisicamente.

“Quiero que estén bien. Me vale gorro lo que hagan, cómo lo hagan y con quién lo hagan ese es su probeta yo no voy andar metido ahí, metido entre los novios y las novias y las… qué flojera. Lo único que me importa es que estén bien fisicamente y si alguien los lastima entre los novios y novios ahí sí tendría que intervenir” Pepe Aguilar

Para dejarlo más claro, Pepe Aguilar se dirigió a la cámara y le aseguró a las parejas de sus hijos que no permitirá que los violenten o abusen.

“Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso porque entonces te metas con toda su familia aunque ella o él no se quiera defender. Y no te estoy amenazando” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar (Agencia México)

Pepe Aguilar no le cuidará el corazón a Ángela Aguilar

Por otro lado, Pepe Aguilar insistió que sus hijos pueden elegir a quién deseen como pareja, lo que significaría que aunque no le guste el noviazgo de Ángela Aguilar si la cuidará a la distancia.

Esto porque no permitirá que la violente o la abusen; sin embargo, Pepe Aguilar no le cuidará el corazón a Ángela Aguilar ni a sus hijos.