Ana Bárbara de 53 años de edad se molesta cuando le preguntan sobre la demanda y así reacciona.

Ana Bárbara llegó a Mérida y evitó hablar de la ola de escándalos que hay sobre ella y su pareja, Ángel Muñoz de 38 años de edad.

También aprovechó los micrófonos de los medios para hablar del Día Internacional de la Mujer y exigir respeto a su privacidad.

Ana Bárbara está envuelta en problemas legales debido a una demanda que su hermano, Francisco Ugalde, interpuso en su contra por los derechos de coautoría de varias canciones.

Además, aseguran que su pareja Ángel Muñoz es un hombre violento y agresivo que mantiene a los hijos de la famosa oprimidos, al igual que a ella.

Ana Bárbara se encuentra en problemas tras una polémica familiar que ha llegado hasta tribunales.

En esta ocasión, se trata de uno de sus hermanos quien la demanda ante la justicia por robo intelectual.

El también cantante Francisco Ugalde, quien es el hermano menor de Ana Bárbara, la demandó por la coautoría de algunas de sus canciones.

Ante esto, es Ana Bárbara que ha decidido dar su primera aparición en público ante los escándalos que rodean su vida privada.

A su llegada a la ciudad de Mérida, Ana Bárbara se mostró sorprendida y un tanto evasiva con los medios que ahí la esperaban.

La cantante prefirió no contestar ningún cuestionamiento relacionado con el reclamo de la coautoría de varias de sus canciones.

Ni de las acusaciones en contra de su actual pareja, Ángel Muñoz, por un presunto maltrato a sus hijos.

Versión que originalmente destapó José Emilio, hijo de Mariana Levy.

Apresurando el paso, de lo que sí quiso hablar, fue sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemorará, hoy 8 de marzo.

Incluso lo utilizó como pretexto para exigir respeto a la prensa a su privacidad.

“Mira, de lo del Día de la Mujer, te voy a decir que necesitamos que cada vez haya más respeto entre nosotras, cuando una mujer dice ‘Sabes que no quiero hacer un comentario’ en lugar de estar entre las mujeres, así como están, encima de uno, decir ‘deja te respeto y ya’, entonces, hay que seguir apoyándonos entre nosotras y también pedirle a la sociedad, a los hombres, a los niños que respeten, punto se acabó, no voy a contestar ahorita.”

Desde hace unas semanas, les ha llovido sobre mojado a Ana Bárbara y su pareja, Ángel Muñoz.

Pues hay quienes aseguran que supuestamente maltrata a los hijos de Ana Bárbara

José Emilio continúa manifestando su desacuerdo con la presunta forma en que Ángel Muñoz trata a los hijos de la cantante.

Y aseguró que pese a la advertencia pública que recibió por parte del abogado de la artista, no descansará hasta desenmascarar al prometido de la Reina Grupera.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confesó que presuntamente Ángel Muñoz instaló cámaras de video en lugares que pueden atentar contra la intimidad de los hijos de Ana Bárbara.

“Yo no le temo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo, porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y no hay ninguna mentira, entonces que me metan las demandas que quieran, no van a proceder”

José Emilio