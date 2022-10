Una querida concursante que no la armó en La Academia, ya llegó a Mexicana Universal y muestra cómo es su preparación para buscar la corona.

La Academia 20 años dio a conocer a personajes, que aunque no ganaron la corona, siguen buscando dejar huella en el mundo del espectáculo.

Recordemos que Cesia, de 23 años de edad, fue la ganadora de La Academia y ha compartido la victoria con Andrés, de 26 años de edad, y Mar, de 19 años de edad.

Los tres comenzaron su incursión en la música con sencillos producidos por Sony Music, además, han tenido algunos conciertos.

Alumnos de La Academia (Instagram/LaAcademia)

Esta exalumna no ganó La Academia, pero ya busca la corona de Mexicana Universal

Mariana Logue, de 27 años de edad, fue la cuarta expulsada de La Academia, pero nunca se dio por vencida y manifestó su deseo de ser conductora de este programa.

Ahora la exalumna de La Academia es una de las aspirantes de la corona de Mexicana Universal y tratará de representar al Estado de México.

La Academia 20 años la catapultó para ser una de las seleccionadas para participar en el certamen de belleza.

Mariana Logue representa al municipio de Naucalpan y se encuentra en las eliminatorias para ver si llega a la versión principal de Mexicana Universal.

Si lo logra, Mariana Logue representaría a este estado para ser la ganadora de Mexicana Universal, y el siguiente paso sería Miss Universo, siempre y cuando gane la primera fase del concurso.

Mariana Logue quiere representar al Estado de México en Mexicana Universal (Twitter/@lacomadritaof)

Así se prepara Mariana Logue para la corona de Mexicana Universal

Mariana Logue se encuentra en la primera fase de Mexicana Universal y ha compartido el proceso para permanecer en el certamen.

La joven lleva un mes preparándose para Mexicana Universal, por lo que comparte sus rutinas de belleza y ejercicio en su cuenta de TikTok.

También ha tenido clases de pasarela y visitas a algunos lugares del Estado de México.

Mariana Logue (@marianalogue / Instagram)

Los fans de la cantante han festejado su decisión de concursar en este famoso certamen, pero algunos retractores la han acusado de intentar figurar en el medio a como de lugar.

“Y si no funciona a MasterChef Celebrity, y si no funciona, a las Casa de los Famosos, pero algo debe pegar”, “A donde la puedan meter y eso que no tenía palancas en Azteca” y “Yo digo que le falta mucho, le falta todo”.

Sin embargo, Mariana Logue no hace caso a las críticas y sigue adelante en busca del título de Mexicana Universal del Estado de México.