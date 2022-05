La vedette Niurka Marcos y la conductora peruana Laura Bozzo, han protagonizado algunas riñas en las últimas semanas.

Recordemos que Niurka Marcos y Laura Bozzo ingresaron a ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, Laura Bozzo tomó la decisión de abandonar el reality show, pues se ha sentido atacada por la vedette en los últimos días.

Por su parte, Niurka Marcos, aunque ha intentado acercarse a la peruana, también ha hablado mal de ella a sus espaldas.

A pesar de la fuerte pelea que protagonizaron, luego de que Laura Bozzo la llamara “doble cara”, todo parece indicar que están intentando limar asperezas.

Laura Bozzo amenaza con irse de #LCDF2 y culpa a Niurka de su nominación 😱 pic.twitter.com/LYNclcLdOi — Lo + viral (@VideosVirales69) May 13, 2022

Niurka Marcos intenta animar a Laura Bozzo: “Eres una verga parada”

Niurka Marcos se acercó a Laura Bozzo en los últimos días para intentar subirle los ánimos, luego de que esta última corriera peligro de eliminación y tomara la decisión de retirarse del programa de telerrealidad.

Recordemos que Laura Bozzo no puede abandonar ‘La casa de los famosos’ porque firmó un contrato previo, por lo que tendrá que permanecer dentro del programa.

La “amiga personal” de Gloria Trevi, le pidió a Laura Bozzo que se diera la oportunidad de conocerla.

“Tú a mí no me conoces; conóceme”, expresó Niurka Marcos a la conductora, explicándole también que, muchas veces con esa frase puede entenderse que la persona en cuestión sacará su lado oscuro, sin embargo, señaló que en este caso no es así.

Posteriormente, le pidió a Laura Bozzo que subiera su autoestima y sus ánimos.

“No entiendo por qué te subestimas”, le dijo Niurka Marcos a Laura Bozzo.

La vedette le dio algunas palabras de ánimo, muy a su estilo: “Eres una verga parada”, le dijo.

Laura Bozzo, al ver que todo está más tranquilo entre ambas, le respondió: “Tú también”.

Por su parte, Niurka Marcos continuó con su intento de subirle el autoestima: “Por eso, pero ahora estoy hablando de ti”, señaló.

En el video, se puede ver que empiezan a llevarse mucho mejor, pues incluso se dieron la mano en señal de amistad.

Los usuarios no tardaron en exponer su opinión en torno al polémico clip: “Las dos son un show”, “Ustedes dos son un circo”, “Necesito que hagan un podcast las dos”, fueron algunos de los comentarios.