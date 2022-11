Después de haber mantenido una relación por 5 meses con el actor de 45 años Juan Vidal, Niurka Marcos aseguró que no quiere volver a saber nada de él.

Sin embargo, tras haber terminado durante el mes de octubre de este 2022, la vedette y cantante de 55 años de edad, Niurka Marcos dijo haberse quedado con las ganas de cobrarle algo.

Esta deuda, pese a que la separación de los artistas se habría debido a una pelea por un viaje al país natal del dominicano, Niurka Marcos aseguró no era de dinero.

Durante un encuentro con la prensa de México, Niurka Marcos habló sobre su ex pareja a quien tachó públicamente de ser un hombre narcisista.

Y aunque Niurka Marcos habría asegurado no querer saber del también ex de la actriz de 55 años de edad Cynthia Klitbo, la vedette dijo haberse quedado con las ganas de cobrarle algo.

Este supuesto cobro sería en realidad un acto en contra del actor, el cual la vedette aseguró no era un acto de rencor.

“Yo no guardo rencor, pero sí no me gusta quedarme con ningún pendiente, y ahí hay un pendiente… un put#$% en la jeta, porque me quedé con ganas, con eso es suficiente” Niurka Marcos

Niurka Marcos