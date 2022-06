¿Difícil de creer? No. Lis Vega admira a Niurka Marcos aunque la vedette la llamara ventrílocuo y la criticara por sus cirugías dentro de “La casa de los famosos”.

Así lo dio a conocer Lis Vega a las afueras de Televisa, donde fue interceptada por la prensa, quienes le preguntaron sobre la posibilidad de iniciar un romance con su compañero de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Lo que no descartó Lis Vega ya que tiene muy buena química con César Ureña, con quien está iniciando una linda amistad que podría convertirse en algo más.

Lis Vega (@lisvegaoficial)

Lis Vega lamenta que Niurka saliera de “La casa de los famosos”

Por otro lado, debido a que Lis Vega se encuentra trabajando así como ensayando para sus presentaciones en el reality de baile de Hoy, se atrevió a preguntar sobre lo que acontece en “La casa de los famosos”.

Fue así que se enteró que Niurka Marcos fue la sexta expulsada, algo que lamentó: “Wow, yo le estaba echando porras para que ganara, ni modo, la vida nos sorprende”, dijo.

Así como dejó claro que aunque es consciente de las criticas de Niurka Marcos hacia su persona, ella admira a la vedette.

“Siempre la he apoyado, yo la admiro mucho como artista y como ser humano, a mí no me importa el personaje que ella tenga, siempre la he admirado”, apuntó y aseguró que a ‘La reina del escándalo’ le surgirán más proyectos.

Niurka llama ventrílocuo a Lis Vega

Los buenos comentarios de Lis Vega hacia Niurka Marcos tomaron por sorpresa a sus fans y es que a poco de que la vedette ingresara a “La casa de los famosos”, se lanzó contra la bailarina.

En una plática con Mayeli Alonso Niurka criticó a Lis Vega por las cirugías que ésta se ha realizado pues asegura le destrozaron la cara.

“Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer 7 años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso”, subrayó y lamentó que le desfiguraran el rostro.