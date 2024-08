Adrián Marcelo no sabe la que le espera con Niurka Marcos, pues la vedette quiere enfrentarlo para responderle sus burlas contra Emilio Osorio.

Una muy mala rutina de comedia de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024, ya le trajo problemas con la “mujer escándalo”.

Pues el conductor regiomontano se burló del hijo de Niurka Marcos -de 56 años de edad- y ella ya lo espera para reclamarle sus sandeces.

Adrián Marcelo se burló de los anteriores integrantes de La Casa de los Famosos México 2024 y eso incluyó a Emilio Osorio.

El conductor aseguró que Emilio Osorio -de 21 años de edad- no supo ni cómo quedó entre los finalistas y sus compañeros del cuarto Tierra se comenzaron a reír.

“Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar”

La rutina cómica de Adrián Marcelo ya llegó a oídos de Niurka Marcos, quien ya lo quiere afuera del reality para decirle sus verdades.

Niurka Marcos acudió a Sale el Sol y expresó que ella no ha visto La Casa de los Famosos México 2024, pero esta enterada de lo que dijo Adrián Marcelo de su hijo.

“No la he visto, pero me he enterado por las redes sociales que ha estado muy desfasado un personaje ahí. ¿Cómo se llama el idiota ese?”

Niurka Marcos